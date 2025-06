Estados Árabes condenam ataque do Irã contra base dos EUA no Catar

Arábia Saudita, Jordânia, Bahrein e Emirados Árabes Unidos divulgaram comunicados condenando o ataque do Irã a uma base dos Estados Unidos no Catar. As declarações repudiaram a ofensiva e expressaram solidariedade ao Catar. Autoridades cataris e norte-americanas informaram que, até o momento, não há registro de vítimas. O ataque foi uma resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares no Irã realizados no fim de semana.