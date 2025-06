Esquerdista Lee Jae-myung desponta como vencedor da eleição presidencial na Coreia do Sul

Um político de esquerda que alertou contra a dependência excessiva da Coreia do Sul em relação aos EUA desponta como vencedor da eleição presidencial do país, de acordo com pesquisas de boca de urna, em um resultado que pode mudar as relações de Seul com a China e a Coreia do Norte.

Lee Jae-myung, ex-líder do Partido Democrata de 61 anos que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no ano passado, aparecia com 51,7% dos votos, segundo pesquisas de boca de urna realizadas por três emissoras. Seu principal concorrente, Kim Moon-soo, ex-ministro conservador do Trabalho, tinha projeção de 39,3%.

A liderança da Coreia do Sul vem sofrendo constantes mudanças desde que o ex-presidente conservador Yoon Suk Yeol invocou a lei marcial em 3 de dezembro. O decreto, que teve curta duração, levou à sua destituição do cargo. O país teve três presidentes interinos diferentes desde então.

Lee, ex-operário de fábrica, prometeu dar continuidade ao manual de política externa de Yoon: expandir a aliança com os EUA, cooperar com o Japão e desafiar a Coreia do Norte em questões de direitos humanos.

Mas Lee, que já se comparou a Bernie Sanders, não quer que as relações da Coreia do Sul com os EUA excluam laços com a China ou a Rússia.