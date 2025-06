Espanha tem primeira onda de calor do verão com temperaturas acima de 42ºC

Vários pontos da Espanha estavam em alerta laranja neste sábado (28), o segundo mais importante, devido às altas temperaturas que poderiam resultar da primeira onda de calor do verão, de até 42ºC em algumas áreas, de acordo com a Agência Meteorológica Nacional (Aemet).

A pior parte do episódio é esperada inicialmente no domingo e, com maior incerteza, na segunda-feira, quando os termômetros podem ultrapassar os 40ºC no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste.