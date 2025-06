Espanha rejeita proposta da Otan para que gastos com defesa sejam equivalentes a 5% do PIB

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, enviou comunicado ao secretário geral da Otan, Mark Rutte, rejeitando proposta da organização para que gastos com segurança e defesa sejam equivalentes a 5% do Produto Interno Bruto (PIB). "A Espanha não pode se comprometer com uma meta específica de gastos em termos de PIB", disse.