Equipes de resgate começam operação para retirar corpo de brasileira de vulcão na Indonésia

Juliana Marins, 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro.

Equipes de resgate começaram nesta quarta-feira (25) operação para tentar retirar o corpo de Juliana Marins, 26 anos, brasileira encontrada morta após cair de um vulcão, do Monte Rinjani. As informações são do g1.

De acordo com o governo do país, participaram da ação três equipes de resgate, totalizando sete pessoas que estão acampadas em profundidades diferentes do penhasco: 400 e 600 metros.

Segundo as autoridades da equipe Assistência de Busca e Salvamento em acidentes e desastres, o resgate começou pela manhã devido ao clima desfavorável e à visibilidade muito limitada.

Após a retirada do corpo do local, o mesmo deve encaminhado ao posto de Sembalun em uma maca. Em seguida, será levado em uma aeronave até o Hospital Bayangkara.

Como foi a queda de Juliana Marins

De acordo com a irmã de Juliana, a queda aconteceu no último sábado (21) enquanto ela fazia uma trilha no vulcão Rinjani, com um grupo de mais cinco pessoas e um guia local. A caminhada já estava no segundo dia quando a brasileira disse ao guia que estava cansada para continuar. Ele teria falado para ela descansar e seguido viagem com os demais turistas.

— A gente tinha recebido a informação que o guia tinha ficado com ela, que ela tinha tropeçado e caído. Não foi isso que aconteceu — disse Mariana Marins, que complementou:

— O guia só seguiu viagem para chegar até o cume. A gente só tem essas informações de mídia local. Juliana ficou desesperada porque ninguém mais voltou e caiu. Abandonaram Juliana.

Buscas foram iniciadas anteriormente, mas interrompidas em razão das condições climáticas.

A forma como as autoridades da Indonésia trataram o caso foi criticada pela família, que afirmou que o comportamento do tempo é padrão nesta época do ano:

"Eles têm ciência disso e não agilizam o processo de resgate! Lento, sem planejamento, competência e estrutura!".

Quem era Juliana Marins

Juliana Marins era natural de Niterói (RJ). Aos 26 anos, ela tinha formação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Juliana havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.

Em quatro meses de viagem, antes de chegar à Indonésia, a jovem visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. Há cerca de três semanas, ela relatou que teve crises de ansiedade e afirmou nunca ter se sentido tão viva quanto durante a viagem: