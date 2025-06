Resgate à brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é retomado

Drone captou imagem de Juliana aguardando socorro. Reprodução / Reprodução

As equipes de resgate da Indonésia retomaram, nesta terça-feira (24), as operações de resgate à turista brasileira Juliana Marins, 26 anos, que caiu em um penhasco em um vulcão na ilha de Lombok.

Juliana desapareceu no sábado (21), durante excursão ao Monte Rinjani, na ilha turística vizinha de Bali.

As equipes de resgate afirmaram, na segunda-feira (23), que localizaram a brasileira, com auxílio de drones. Segundo informação divulgada pelo perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani, no Instagram, a jovem está 500 metros penhasco abaixo, e imóvel.

— Ontem (segunda-feira) de manhã detectamos a vítima. Deslocamos uma equipe ao local, mas esta foi impedida pelo terreno muito íngreme e pela névoa — explicou o diretor do departamento de busca e resgate local, Muhammad Hariyadi.

— Quando a detectamos usando um drone, ela não estava se movendo — acrescentou.

Os socorristas explicaram que utilizam drones térmicos, equipamentos de montanha e um helicóptero para localizar a brasileira, que estava viajando pelo sudeste asiático.

— Uma equipe está monitorando a retirada usando um drone térmico. A segunda está tentando a retirada manual com uma corda como ferramenta principal — disse Hariyadi.

Ainda segundo ele, quase 50 socorristas foram mobilizados e uma equipe de helicóptero deve ser enviada ao local.

Na manhã desta terça, a família de Juliana informou por meio das redes sociais que as autoridades do parque fecharam o último trecho da trilha, onde as operações de resgate estão acontecendo.

A embaixada do Brasil em Jacarta não respondeu ainda aos contatos da AFP.

Nas últimas publicações de Juliana no Instagram, a jovem aparecia viajando pela Tailândia e pelo Vietnã, antes de chegar à Indonésia.

O que aconteceu

A publicitária brasileira Juliana Marins, 26 anos, caiu durante trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, no último sábado.

Segundo as informações divulgadas pelo perfil do Parque Nacional do Monte Rinjani, a operação enfrenta terreno extremamente difícil e condições climáticas instáveis.