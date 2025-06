Enfermeira é condenada pela morte de cinco bebês na Argentina

As investigações do Ministério Público apontaram que a enfermeira pegava doses dos insumos em carrinhos de emergência usados para situações críticas e sem controle de estoque.

Entenda o caso

Cinco bebês nascidos saudáveis, morreram em circunstâncias inicialmente inexplicáveis, enquanto oito sobreviveram devido à rápida intervenção médica. As mortes ocorreram no departamento neonatal do hospital materno-infantil da província de Córdoba, 700 quilômetros a noroeste de Buenos Aires.