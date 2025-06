Emboscada a bombeiros em Idaho, EUA, deixa ao menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram quando bombeiros que combatiam um incêndio foram emboscados por um número desconhecido de homens armados, em um confronto ainda em andamento neste domingo (29) no estado de Idaho, noroeste dos Estados Unidos, disse o xerife local.

O fogo ainda queimava a encosta da montanha no condado de Kootenai enquanto as forças policiais trocavam disparos com o atirador ou atiradores, afirmou o xerife Robert Norris a repórteres.