Em 30 segundos, houve um barulho e o avião caiu, disse sobrevivente de desastre na Índia

O único passageiro que sobreviveu à queda do voo 171 da Air India ligou para a família no Reino Unido momentos após emergir dos destroços e disse não saber como explicar sua sorte. "Não sei como estou vivo", disse Viswash Kumar Ramesh, de acordo com seu irmão mais novo, Nayan, de 27 anos.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", disse Ramesh, que ainda tinha seu cartão de embarque no bolso, ao jornal Hindustan Times. "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo. Me levantei e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me levou para o hospital."