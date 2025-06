Donald Trump anuncia encerramento de negociações comerciais com o Canadá

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (27) o encerramento das negociações comerciais com o Canadá , ao considerar uma "ofensa direta e flagrante" contra os Estados Unidos a decisão canadense de impor uma tarifa sobre os serviços digitais.

"Devido a este imposto escandaloso, encerramos todas as negociações comerciais com o Canadá, com efeito imediato", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.