Dois montanhistas espanhóis são encontrados mortos nos Pirenéus da França

Na quinta-feira, perto do cume do Pic de Rulhe, o corpo de uma mulher foi descoberto a 2.700 metros de altitude pela gendarmeria de alta montanha.

A mulher estava em uma fenda rochosa a cerca de 100 metros do local onde o seu companheiro foi encontrado morto em 1º de junho.

As autoridades ordenaram autópsia e análise genética para confirmar as identidades e determinar as causas da morte.