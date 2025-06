Dois jovens britânicos acusam mãe conspiracionista pela morte de irmã com câncer

Com apenas 23 anos, Paloma morreu de câncer no Reino Unido, depois de ter rejeitado a quimioterapia, e dois de seus irmãos culpam sua mãe, uma 'influenciadora' conspiracionista. Ambos esperam que uma investigação no próximo mês ajude a esclarecer a verdade.

Suspensa no Twitter em 2022 por seus comentários sobre o covid, sua mãe foi reintegrada ao X em 2023, onde conta com mais de 81.000 seguidores, além de 28.000 no Facebook e 21.000 no Instagram.