Dois homens passarão o resto da vida presos nos EUA por morte de 53 migrantes

O ar-condicionado do caminhão não funcionava corretamente e a temperatura no interior disparou durante o percurso em direção ao norte, rumo a San Antonio, no Texas.

O juiz Orlando García, do distrito oeste do Texas, condenou Orduña Torres nesta sexta-feira à prisão perpétua e ao pagamento de uma multa de 250 mil dólares (1,37 milhão de reais, na cotação atual), de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça.