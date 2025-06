Dissidentes das Farc reivindicam ataques que deixaram sete mortos na Colômbia

A maior dissidência da extinta guerrilha das Farc reivindicou nesta sexta-feira (13), em um vídeo, os múltiplos ataques que mataram sete pessoas no sudoeste da Colômbia na última terça-feira.

Os rebeldes, que não aderiram ao acordo de paz de 2016, realizaram ataques simultâneos com disparos, carros-bomba e drones em Cali, a terceira maior cidade do país, e em povoados próximos. Dois policiais e cinco civis morreram, de acordo com a polícia, que também relatou 28 feridos.