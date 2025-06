Diddy utilizou 'poder, violência e medo' para ocultar seus crimes, diz promotoria

O rapper Sean "Diddy" Combs recorreu ao "poder, à violência e ao medo" como líder de uma organização criminosa com décadas de existência, disse nesta quinta-feira (26) a promotora durante os argumentos finais do julgamento midiático do artista por associação criminosa e tráfico sexual.

"Ele contava com o silêncio e a vergonha para esconder seus crimes", denunciou a promotora Christy Slavik, que busca deixar claro aos 12 jurados que decidirão o destino do magnata da música os motivos pelos quais ele foi acusado e julgado durante quase dois meses.

"Ele usou o poder, a violência e o medo para conseguir o que queria", acrescentou. Para isso, disse, contava com "leais tenentes" - nenhum dos quais foi chamado para depor no julgamento - para encobrir seus crimes, entre eles trabalho forçado, prostituição, suborno e manipulação de testemunhas.

As mulheres envolvidas em suas orgias sexuais selvagens estavam "drogadas, cobertas de óleo, com dor e exaustas", enquanto Combs as obrigava a manter relações sexuais com trabalhadores do sexo por horas e, às vezes, dias, declarou.