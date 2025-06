Agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega, o chamado ICE, prenderam em Nova York, Brad Lander, candidato a prefeito do partido Democrata que foi a uma corte federal ajudar migrantes ameaçados de deportação. Desde a volta de Donald Trump para a Casa Branca, as autoridades federais anularam regras que impediam os policiais de acessar determinados espaços, como os tribunais.