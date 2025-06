Desfile militar para aniversário de Trump e atos pró-imigrantes acirram polarização nos EUA

Os EUA deverão ver neste sábado, 14, uma das demonstrações mais claras das divisões contrastantes no país desde que Donald Trump assumiu o cargo. Enquanto seus apoiadores deverão se reunir nas ruas de Washington no desfile militar liderado pelo presidente no dia de seu aniversário, em outras cidades manifestantes devem seguir com os atos contra sua política migratória.

Os críticos de Trump estão especialmente indignados com a ideia de o presidente realizar um desfile militar bem no seu aniversário. Para eles, é um ato de autoritarismo. "Os americanos, em particular os veteranos, veem isso como um esforço vaidoso de Trump", disse o deputado democrata Jason Crow, um ex-soldado do exército que serviu no Iraque e no Afeganistão.