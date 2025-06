Deputada democrata e marido são assassinados em Minnesota; senador é baleado

Conforme o New York Times , atirador fingiu ser policial para entrar na residência do casal, em Brooklyn Park, nos subúrbios de Minneapolis, e disparar contra os dois.

Em pronunciamento neste sábado, o governador do Estado, Tim Walz — democrata e candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris, em 2024 — confirmou oficialmente as mortes de Melissa e Mark Hortman, lamentou a perda, e classificou a situação como "um ato de violência política direcionada".

Em suas contas oficiais no X, o governador e a polícia estadual recomendaram que a população não compareça a manifestações políticas no Estado neste sábado. Estão planejados para o dia, em todo o país, atos contra a administração do presidente Donald Trump, do partido Republicano.