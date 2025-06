Denis Villeneuve dirigirá próximo filme de James Bond

"Cresci assistindo a filmes de James Bond com meu pai [...] Tenho a intenção de honrar a tradição e abrir caminho para muitas novas missões que estão por vir", acrescentou.

"É uma honra para nós que Denis tenha aceitado dirigir o próximo capítulo de James Bond. É um mestre do cinema cuja filmografia fala por si só", disse Mike Hopkins, responsável da Amazon MGM Studios e da Amazon Prime.

A gigante, que está responsável pela saga do espião mais famoso do mundo, também anunciou que Tanya Lapointe será a produtora-executiva, enquanto Amy Pascal e David Heyman serão produtores do aguardado longa-metragem.