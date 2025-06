De pedido de impeachment a defesa da guerra: como opositores de Trump reagiram aos ataques ao Irã

Antes do anúncio de Donald Trump, manifestantes protestaram em frente à Casa Branca no sábado (20), pedindo para que os Estados Unidos não se envolvesse na guerra. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Após o anúncio dos bombardeios norte-americanos a instalações nucleares no Irã, as reações de políticos do partido Democrata, que faz oposição ao presidente Donald Trump, foram divididas.

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, pediu um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump por atacar o Irã sem a "autorização" do Congresso dos Estados Unidos. O pedido foi feito por meio de uma postagem na sua rede do X.

A opinião também foi endossada por Rashida Tlaib, de origem palestina, que chamou o premier israelense Benjamin Netanyahu de "criminoso de guerra" e comparou a ação aos ataques ao Iraque em 2003.

O movimento difere do senador democrata John Fetterman, da Pensilvânia, um defensor declarado de Israel, que também se juntou aos republicanos congressistas e elogiou os ataques ao Irã. "O Irã é o maior patrocinador mundial do terrorismo e não pode ter capacidades nucleares", postou.

Já o representante de Connecticut, Jim Himes, o principal democrata no painel de inteligência da Câmara, postou no X após o anúncio de Trump: "De acordo com a Constituição que ambos juramos defender, minha atenção a este assunto vem antes das bombas caírem. Ponto final."

O que diz a lei norte-americana sobre declaração de guerra

A seção 8 do artigo 1 da Constituição dos Estados Unidos diz que cabe ao Congresso do país fazer uma declaração de guerra, não ao presidente. Porém, os Estados Unidos não formalizam uma declaração de guerra desde 1942, quando da entrada norte-americana na Segunda Guerra Mundial.

Desde então, todas as ações militares norte-americanas, mesmo contra outros países (como as guerras da Coreia, do Vietnã, do Afeganistão e do Iraque) aconteceram sem uma declaração formal de guerra.

Em 2003, um tribunal federal norte-americano julgou uma ação de diversos cidadãos do país (nominados John Doe, o equivalente a "Fulano de Tal" na língua inglesa) contra a constitucionalidade da autorização para o uso da força contra o Iraque, afirmando que seria necessária uma declaração formal de guerra.

A ação foi indeferida porque o Congresso norte-americano aprovou uma autorização do uso da força pelo país em 2002. Em 1971, uma ação semelhante negou um processo contra o presidente Lyndon Johnson por considerar que o Congresso norte-americano não estava em conflito com o chefe de Estado na guerra do Vietnã.