Defesa Civil de Gaza relata 21 mortes por disparos israelenses perto de centro de ajuda

A Defesa Civil de Gaza informou que as forças israelenses mataram 21 pessoas que aguardavam ajuda perto de um centro de distribuição no território palestino nesta terça-feira.

Ele indicou que as vítimas foram levadas para um hospital próximo ao local, em uma rodovia no centro da Faixa de Gaza, onde as forças israelenses dispararam "balas e projéteis de tanques".