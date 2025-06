Defesa Civil de Gaza relata 13 mortes em ataques israelenses

Treze pessoas morreram em ataques das forças israelenses em dois pontos da Faixa de Gaza, seis delas atingidas por tiros perto de um centro de distribuição de ajuda apoiado pelos Estados Unidos, anunciou neste sábado (7) a Defesa Civil do território palestino.

Por volta das 7h00 (1h00 de Brasília), "seis pessoas morreram e várias ficaram feridas em ações das forças de ocupação israelenses, perto da rotatória de Alam", declarou à AFP o porta-voz da organização de primeiros socorros, Mahmud Bassal.

Os palestinos estavam no local para receber ajuda da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), que fica a quase um quilômetro de distância, na região de Rafah, no sul do enclave.

Um morador de Gaza que testemunhou a cena, Samir Abu Hadid, contou à AFP que milhares de pessoas estavam reunidas perto da rotatória e, "no momento em que algumas tentavam avançar para o centro de ajuda, as forças de ocupação israelenses abriram fogo a partir de veículos blindados estacionados perto do centro, atirando para o alto e depois contra civis".

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava verificando as informações.

Vários incidentes trágicos aconteceram recentemente perto deste centro de ajuda administrado pela GHF, uma organização de financiamento obscuro apoiada por Estados Unidos e Israel.

A GHF iniciou as operações no final de maio em Gaza, após a suspensão parcial de um bloqueio total imposto por Israel por mais de dois meses, que privou a população de toda ajuda humanitária no território palestino devastado por 21 meses de guerra e ameaçado pela fome, segundo a ONU.

As Nações Unidas se recusam a trabalhar com a GHF, alegando que os métodos e a neutralidade da fundação geram dúvidas.

Em outra ação, sete pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo crianças, em um ataque israelense por volta das 4h45 (22h45 de Brasília, sexta-feira) contra uma casa próxima ao hospital Al Chifa, perto da Cidade de Gaza, no norte do território palestino, informou Bassal.

O Exército israelense também afirmou à AFP que estava verificando as informações.