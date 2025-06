Defesa Civil de Gaza relata 10 mortes em ataques israelíes

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou nesta quinta-feira (5) a morte de pelo menos 10 pessoas em ataques israelenses em vários pontos do território palestino.

O porta-voz do organismo, Mahmud Bassal, anunciou "10 mártires até o momento nos ataques israelenses" desde a meia-noite.

Uma casa em um bairro da Cidade de Gaza, no norte do território, uma área que abriga pessoas deslocadas em Khan Yunis e outra casa em Deir el Balah, no centro, foram atingidas durante a ofensiva noturna, segundo o porta-voz.