Cristina Kirchner denuncia ação da polícia e pede que apoiadores mudem de local

Diante da operação policial, a ex-presidente usou as redes sociais para pedir que seus apoiadores transferissem para uma praça um ato programado para acontecer em frente à sua residência, o que levou centenas de manifestantes a se concentrar no Parque Lezama, onde eles ouviram uma mensagem gravada por Cristina.

"Esse modelo é insustentável, cedo ou tarde vai cair. Podem mandar policiais, mas as pessoas querem comer e ter um futuro", disse a ex-presidente, que chamou de falso o superávit fiscal, um dos pilares do plano econômico do governo Milei: "Se deixam de financiar a ciência, saúde, educação, e não fazem nenhuma obra pública, qualquer um tem superávit."

Nesta semana, a defesa da ex-presidente recorreu do regime de visitas imposto pela Justiça, limitado apenas à sua família, médicos e advogados, em meio a especulações sobre uma possível visita do presidente Lula no início de julho, quando viajará a Buenos Aires para a cúpula do Mercosul.