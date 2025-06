Cristina Kirchner anuncia candidatura a deputada provincial na Argentina

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015) anunciou nesta segunda-feira sua candidatura a deputada pela província de Buenos Aires para as eleições locais de setembro, em entrevista ao canal de TV C5N.

Cristina será candidata pela terceira seção eleitoral, que inclui 19 municípios da região metropolitana de Buenos Aires, um reduto peronista que a líder política busca mobilizar para as eleições legislativas nacionais de meio de mandato, em outubro.

"Alguém pode conceber que, se o peronismo não for bem em setembro, no reduto do peronismo, pode se sair bem em outubro?", questionou a ex-presidente, 72.