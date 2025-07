Crise climática ameaça direito à vida, alerta alto comissário da ONU

"O aumento das temperaturas, o aumento do nível do mar, as inundações, as secas e os incêndios florestais ameaçam nosso direito à vida, à saúde, a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável, e muito mais", declarou Volker Türk durante um debate sobre mudança climática no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra.