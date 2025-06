Costa leste dos EUA registra 2º dia de temperaturas 'extremamente perigosas'

Espaços interiores com ar condicionado eram os locais favoritos nesta terça-feira (24) para milhões de pessoas suportarem a onda de calor "extremamente perigosa" que atinge o centro e a costa leste dos Estados Unidos, com temperaturas próximas dos 40°C e altos níveis de umidade.

Com temperaturas diurnas superiores a 39°C na costa leste e noturnas em torno de 27°C nos centros urbanos, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) prevê a quebra de vários recordes diários no centro e na costa leste do país, onde vivem cerca de 160 milhões de pessoas.

"Parte do problema é que não tivemos tempo de nos acostumarmos. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo com as mudanças climáticas", afirma.