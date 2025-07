Corpo de brasileira morta em trilha na Indonésia deve chegar ao Rio de Janeiro na quarta-feira

Brasileira morreu após cair em vulcão na Indonésia. Instagram: @resgatejulianamartins / Reprodução

A empresa aérea Emirates Airlines inicia nesta terça-feira (1°) o traslado do corpo de Juliana Marins, brasileira que morreu após cair em uma trilha, no vulcão Rinjani, na Indonésia.

Em nota, a Emirates informou que o transporte do corpo será feito em duas etapas. Nesta terça, o corpo de Juliana será levado da Indonésia para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na quarta-feira (2) será feito o transporte para o Rio de Janeiro.

Leia Mais Vaquinha para voluntário no resgate ao corpo de Juliana Marins é cancelada

A família da brasileira já foi informada da operação, segundo a empresa. "A companhia aérea priorizou a coordenação com as autoridades relevantes e outras partes envolvidas na Indonésia para facilitar o transporte. No entanto, restrições operacionais tornaram inviáveis os preparativos anteriores", diz.

A Emirates informou que ainda não tem a confirmação dos horários dos voos. Tão logo sejam definidos, a família de Juliana será informada. "A Emirates estende suas mais profundas condolências à família durante este momento difícil", diz a nota.

Mais cedo, a irmã de Juliana Marins, Mariana, usou sua rede social para reclamar da demora no traslado. "Estamos tentando confirmar o voo que trará Juliana para o Brasil, para o aeroporto de Galeão (Rio de Janeiro). Porém, a Emirates não quer confirmar o voo! É descaso do início ao fim. Precisamos da confirmação do voo da Juliana urgente. Precisamos que a Emirates se mexa e traga Juliana para casa!", postou.

A família também pediu que o governo brasileiro faça uma nova autópsia no corpo da jovem para confirmar a causa e condições da morte. Eles aguardam, agora, resposta do Poder Judiciário.

"Acionamos a Defensoria Pública da União (DPU-RJ), que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando nova autópsia", escreveu a irmã de Juliana. "Acreditamos no Judiciário Federal brasileiro e esperamos uma posição positiva nas próximas horas.", completou Mariana.