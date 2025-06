Corpo da brasileira Juliana Marins passará por autópsia em Bali para determinar causa da morte 

Juliana, 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro.

As autoridades indonésias informaram que o corpo de Juliana Marins, brasileira que foi encontrada morta após despencar de um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani , será transferido nesta quinta-feira (26) para a ilha vizinha de Bali, onde passará por uma autópsia para determinar a causa e a hora da morte.

A família de Juliana afirma que houve negligência no resgate, e que se ela tivesse sido alcançada em algumas horas, e não em quatro dias, estaria viva.

"Juliana sofreu negligência grave por parte da equipe de resgate. Juliana ainda estaria viva se a equipe a tivesse alcançado dentro das 7 horas estimadas ", escreveu sua família na quarta-feira em uma conta do Instagram com mais de um milhão de seguidores.

No entanto, um drone detectou que ele não estava se movendo na segunda-feira (23) , e as autoridades locais disseram que a evacuação foi adiada devido a dificuldades de acesso ao local.

Como foi o resgate do corpo

Para retirar o corpo de Juliana do local, a cerca de 600 metros da trilha, foram mobilizadas três equipes de resgate. A operação começou durante a madrugada, pelo horário de Brasília, e foi concluída durante a manhã, após sete horas de serviço.

Quem era Juliana Marins

Juliana Marins era natural de Niterói (RJ) . Aos 26 anos, ela tinha formação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Juliana havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.

"Minhas emoções esse mês foram como as curvas de ha giang (cidade vietnamita). A viagem ao Vietnã começou incrível, até que, na próxima curva, tive algumas crises de ansiedade e, logo na virada seguinte, vivi uma das melhores fases dessa aventura. Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente ta acostumado. e ta tudo bem. Nunca me senti tão viva", escreveu.