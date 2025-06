Corpo de alpinista japonesa morta no pico mais alto do Peru é recuperado

O corpo da alpinista japonesa que morreu esta semana enquanto escalava o pico Huascarán, a montanha mais alta do Peru, foi recuperado neste sábado (28), informou a equipe de resgate.

Chiaki Inada, de 40 anos, morreu de hipotermia há cinco dias, quando estava a 6.500 metros de altitude do pico nevado, localizado na região de Áncash, no norte dos Andes peruanos.

"Já resgatamos o corpo da alpinista japonesa. Estava coberto de neve", disse à AFP Rolando López, do grupo Socorro Andino Peruano, responsável pela operação. "O clima estava péssimo, baixamos o corpo em uma maca, usando cordas", acrescentou.

Inada e outra japonesa, Saki Terada, de 36 anos, ficaram presas na segunda-feira enquanto escalavam o Huascarán devido à neblina e ao mau tempo. As autoridades disseram que elas foram localizadas pelos socorristas graças a um sinal de GPS enviado através de um dispositivo que ativaram.

No entanto, Inada não resistiu às baixas temperaturas, que podem chegar a -30º C, e morreu antes da chegada do socorro, segundo a polícia, enquanto Terada sobreviveu e foi transferida na quinta-feira para um hospital.