Corpo da brasileira Juliana Marins é resgatado de vulcão na Indonésia

Juliana Marins foi vista com vida em imagens registradas por drone na segunda-feira.

O corpo de Juliana Marins foi resgatado do Monte Rinjani , na Indonésia, na manhã desta quarta-feira (25). A brasileira foi encontrada morta na terça-feira (24), quatro dias após cair durante uma trilha que realizava ao cume do vulcão.

A operação para resgatar o corpo de Juliana mobilizou três equipes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia ( Basarnas ) e durou cerca de sete horas, conforme o g1 . A brasileira estava cerca de 600 metros abaixo do local de onde caiu no sábado (21).

O corpo de Juliana precisou ser içado até o alto do cume, para que a retirada fosse concluída em segurança. Ele será levado ao posto de Sembulun, pequeno vilarejo de onde partem as expedições ao Monte Rijani, e posteriormente, encaminhado em uma aeronave até o Hospital Bayangkara, na cidade de Manado.

— Após a entrega oficial do corpo pela Basarnas ao hospital, o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família — disse a uma emissora de TV da Indonésia o chefe da Basarnas, marechal do ar TNI Muhammad Syafi'i.

Como foi o resgate do corpo

Para retirar o corpo de Juliana do local, a cerca de 600 metros da trilha, foram mobilizadas três equipes de resgate. A operação começou durante a madrugada, pelo horário de Brasília, e foi concluída durante a manhã, após sete horas de serviço.

Corpo passará por análise

De acordo com a CBN , o corpo de Juliana será submetido a exames mais aprofundados, para descobrir a causa da morte e o dia aproximado em que isso ocorreu.

Quem era Juliana Marins

Juliana Marins era natural de Niterói (RJ). Aos 26 anos, ela tinha formação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Juliana havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.

"Minhas emoções esse mês foram como as curvas de ha giang (cidade vietnamita). A viagem ao Vietnã começou incrível, até que, na próxima curva, tive algumas crises de ansiedade e, logo na virada seguinte, vivi uma das melhores fases dessa aventura. Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente ta acostumado. e ta tudo bem. Nunca me senti tão viva", escreveu.