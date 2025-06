Corais congelados, uma solução para a Grande Barreira de Corais da Austrália

Em um zoológico de Sydney, tanques cheios de nitrogênio líquido estão alinhados para formar o maior repositório do mundo de corais criogenicamente conservados: bilhões de células coletadas anualmente da Grande Barreira de Corais para permitir sua regeneração.

O repositório é uma Arca de Noé congelada para um ecossistema que, segundo cientistas, pode ser o primeiro a desaparecer se a mudança climática não for revertida rapidamente.

"Espero que nossos esforços coletivos possam ajudar a conservar a bela diversidade do recife", diz à AFP.

Desde o início do programa de corais, em 2011, o Taronga CryoDiversity Bank participa anualmente da temporada de desova da Grande Barreira de Corais, quando os corais liberam óvulos e espermatozoides para se reproduzir.

Cientistas coletam os espermatozoides e os misturam com crioprotetores, que removem a água à medida que as amostras congelam e protegem as estruturas internas das células.