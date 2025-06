Consumo mundial de petróleo deve baixar em 2030 pela primeira vez desde a covid-19

A agência de energia projeta que a demanda mundial por petróleo alcançará seu nível máximo no final da década, segundo as novas previsões, que confirmam projeções anteriores publicadas em 2023.

Apesar do ceticismo generalizado em relação ao clima e do apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma extração sem limites de petróleo bruto, "um pico na demanda mundial por petróleo permanece no horizonte", afirmou a AIE.