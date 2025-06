Constellation faz acordo para abastecer Meta com energia nuclear por 20 anos nos EUA

A Constellation Energy, gigante que opera centrais nucleares nos Estados Unidos, anunciou, nesta terça-feira (3), ter chegado a um acordo para abastecer a Meta durante 20 anos com energia produzida por sua usina em Clinton, Illinois.

A companhia de energia explicou, em nota, que o acordo com a gigante tecnológica Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp), cujas condições financeiras não foram detalhadas, permitirá apoiar "os objetivos de energia limpa da Meta e as operações na região com 1.121 megawatts de energia nuclear, sem emissões".