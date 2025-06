Confrontos entre locais e simpatizantes de Evo Morales deixam dois feridos no sul da Bolívia

Fortes confrontos entre um grupo de moradores e camponeses simpatizantes do ex-presidente Evo Morales, que bloqueiam uma rodovia em uma localidade mineradora no sul da Bolívia, deixaram pelo menos duas pessoas feridas nesta terça-feira (10), informou a polícia.

Eles exigem a renúncia do presidente Luis Arce, a quem culpam pela crise econômica e acusam de manipular as instituições para excluir Morales das eleições de 17 de agosto.

"Eles entraram em confronto com a população. Como resultado disso, duas pessoas ficaram feridas", disse o coronel Limbert Choque, porta-voz da polícia na região, à Radio Fides.

Há nove dias, os partidários de Evo Morales paralisam vias no centro e no sul da Bolívia. O departamento mais afetado é o de Cochabamba, reduto político do líder aimará.