"Como vamos atendê-los?", perguntam funcionários de hospital israelense atingido por míssil iraniano

O pessoal do Hospital Soroka, no sul de Israel, está em estado de choque depois que um míssil iraniano atingiu, nesta quinta-feira (19), esse centro de saúde, deixando parte das instalações em ruínas.

O impacto do míssil estourou as janelas, derrubou os tetos e deixou cerca de 40 feridos. Entre os equipamentos médicos destruídos, o bombardeio gerou pânico nos corredores.

Codish evacuou dezenas de pacientes para outros hospitais do país devido ao fechamento de várias unidades do hospital.

No interior do prédio de cirurgia, que fica ao lado do que sofreu o impacto direto, os corredores de entrada estão cheios de fragmentos de vidro, e os painéis do teto jazem no chão molhado por vazamentos de água.