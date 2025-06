Elijah Nouvelage / Getty Images via AFP

Manifestantes protestaram pela manutenção das vacinas em frente à sede do CDC, em Atlanta, na quarta-feira.

Nomeado por Robert Kennedy Jr. , secretário de Saúde dos Estados Unidos e sobrinho do ex-presidente John Kennedy, o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP na sigla em inglês) sugeriu que o país restrinja o uso de vacinas que contenham timerosal . A sugestão foi baseada em um suposto estudo que relacionada a substância a casos de autismo.

Durante a primeira reunião do grupo, na quarta-feira (25), os cientistas notaram que os slides apresentados por Lyn Redwood, enfermeira e ex-diretora da Children's Health Defense, uma organização cética das vacinas cofundada por Kennedy, citava um estudo de RF Berman, intitulado "Exposição neonatal a baixos níveis de timerosal: consequências de longo prazo no cérebro", de 2008.

Porém, o estudo não existe. Berman publicou um artigo naquele ano, mas que saiu em uma revista diferente e o pesquisador não encontrou provas que relacionassem o timerosal ao autismo. Uma nova apresentação ocorreu na quinta-feira (28), com a votação e decisão de sugerir, mesmo assim, a restrição do uso do composto.