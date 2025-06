Jeff Bezos e a jornalista Lauren Sánchez se casam entre quinta-feira (26) e sábado (28). MICHAEL TRAN / AFP

Inicialmente programada para ocorrer na Scuola Grande della Misericordia, na região central de Veneza, a festa de casamento do bilionário Jeff Bezos com a jornalista Lauren Sánchez será realizada em uma área mais reservada da cidade italiana. De acordo com a agência Reuters, o dono da Amazon mudou o local por questões de segurança.

A celebração, que deverá ser realizada entre quinta-feira (26) e sábado (28), causa grande mobilização em Veneza. A situação gerou incômodo em alguns ativistas e moradores, que prometeram organizar alguns protestos durante a festa.

Em razão disso, para evitar as possíveis manifestações negativas, Bezos decidiu mudar a festa um salão do Arsenale, no bairro de Castello, em uma área isolada e de difícil acesso em Veneza. Moradores reclamam, há algumas semanas, que a cidade virou "um parque de diversões" particular do empresário e seus convidados.

Cercado por água, o Arsenale funcionava como estaleira da antiga República de Veneza. Atualmente, o complexo do século XII recebe exposições da Bienal de Arte de Veneza.

Festa incomoda moradores

Segundo a imprensa italiana, Bezos e Lauren teriam reservado completamente os hotéis mais luxuosos de Veneza para receber seus prestigiados convidados. Na lista há nomes como Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump, Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom e Kim Kardashian.

Pelo menos 95 aviões privados pediram permissão para pousar no aeroporto de Veneza Marco Polo, segundo o jornal italiano Il Corriere della Sera. Com a grande movimentação, parte dos moradores teme que os convidados tornem ainda mais inabitável uma cidade já invadida pelos turistas.

Sem espaço para Bezos

Na segunda-feira (23), um grupo de ativistas exibiu um cartaz gigante na praça San Marco com uma foto do magnata rindo acompanhado da mensagem: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos".

Liderando o movimento No space for Bezos (Sem espaço para Bezos, em português), Tommaso Cacciari, de 47 anos, denuncia "o uso de Veneza como se fosse um salão de baile privado, mais do que uma cidade real com seus habitantes, sua fragilidade e seus problemas".

um grupo de ativistas exibiu um cartaz gigante na praça San Marco STEFANO RELLANDINI / AFP

Este tipo de evento "condena Veneza a uma morte certa", expulsando os habitantes que ainda resistem, denuncia. Os críticos à cerimônia estão dispostos a atrapalhar a festa lançando "seus corpos, seus barcos e seus animais infláveis" nos canais durante a passagem dos convidados, adverte.

Leia Mais Estados Unidos emitem alerta de segurança mundial

Por outro lado, o adjunto municipal de Turismo, Simone Venturini, apresenta-o como "um dos múltiplos eventos que a cidade acolhe diariamente".

O casal, que fez doações para organizações de caridade locais, contou com artesãos venezianos para a confeitaria e para os famosos cristais de Murano.

Alguns moradores se sentem lisonjeados pela escolha do magnata: