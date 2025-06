Colômbia procura autores intelectuais de atentado contra pré-candidato à presidência

A Colômbia procurava neste domingo (9), em uma operação com mais de 100 investigadores da polícia, os autores intelectuais do atentado a tiros contra o pré-candidato à presidência Miguel Uribe, submetido a uma cirurgia após ser gravemente ferido.

Durante um evento público em um bairro popular de Bogotá no sábado (8), o senador de 39 anos foi atingido por três disparos, segundo os paramédicos.

Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito, mas as autoridades ainda não determinaram os autores intelectuais do ataque. Não eram conhecidas ameaças públicas contra Uribe, um crítico veemente da esquerda, das guerrilhas e dos grupos de narcotráfico que operam no país.