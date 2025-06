Cidadão mexicano morre enquanto estava sob custódia do ICE nos EUA

Um cidadão mexicano faleceu por causas ainda não confirmadas enquanto se encontrava sob custódia em um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), informou nesta quinta-feira (12) a chancelaria do México.

O falecimento ocorre em um momento em que uma onda de protestos, majoritariamente pacíficos, mobiliza manifestantes na Califórnia e em outros estados do país, em rejeição às batidas lançadas pelo governo do presidente Donald Trump contra imigrantes indocumentados.

O mexicano morreu no sábado passado, 7 de junho, na instalação localizada na cidade de Stewart, no estado da Geórgia, para onde havia sido transferido desde a prisão estadual de Jackson, onde estava detido, detalhou a chancelaria em um comunicado.

"O pessoal consular estabeleceu comunicação com as autoridades locais e do ICE, assim como com os familiares da pessoa, a fim de esclarecer os fatos, confirmar a causa oficial da morte e oferecer assessoria jurídica e acompanhamento aos familiares", acrescentou a chancelaria no boletim.