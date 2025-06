China pede que seus cidadãos deixem Israel "o mais rápido possível"

A embaixada chinesa em Israel pediu, nesta segunda-feira (16), para que seus cidadãos deixem o país "o mais rápido possível". A mensagem foi encaminhada no quarto dia de ataques entre Israel e Irã.

"A missão chinesa em Israel lembra aos cidadãos chineses que deixem o país o mais rápido possível através das fronteiras terrestres, desde que possam garantir sua segurança pessoal ", disse a delegação em um comunicado no aplicativo WeChat.

Quarto dia de ataques

Nesta segunda, Israel atacou a TV estatal do Irã, em Teerã. Já as forças iranianas dispararam mísseis contra Tel Aviv e Haifa. As ofensivas se deram em meio a ameaças retóricas de ambos os lados.