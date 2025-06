China e EUA iniciam negociações em Londres para aliviar as tensões comerciais

Este encontro entre as duas principais potências econômicas do mundo está sendo acompanhado de perto pelos mercados.

No entanto, analistas acreditam que será menos frutífero do que o realizado na Suíça, quando Pequim e Washington concordaram em reduzir significativamente suas respectivas tarifas por 90 dias.

"O vice-primeiro-ministro He Lifeng iniciou a primeira reunião do mecanismo de consultas comerciais com os Estados Unidos em Londres", informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.