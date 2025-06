China critica declarações Marco Rubio sobre a repressão na Praça da Paz Celestial

A China classificou de "ataque" deliberado as declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que afirmou que o mundo "nunca esquecerá" a sangrenta repressão de 1989 na Praça Tiananmen (Paz Celestial).

"As declarações errôneas dos Estados Unidos distorcem maliciosamente os fatos históricos, atacam deliberadamente o sistema político e o caminho de desenvolvimento da China e constituem uma grave interferência nos assuntos internos da China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

Em 4 de junho de 1989, após várias semanas de manifestações pedindo mais liberdades políticas, as tropas e tanques do Exército chinês reprimiram os manifestantes que ocupavam pacificamente a Praça da Paz Celestial, em Pequim.

No mesmo sentido, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, prometeu nesta quarta-feira preservar a memória das vítimas da repressão e pediu para não esquecer "aqueles que contribuíram com o ideal dos direitos humanos".

Segundo o porta-voz do ministério chinês, "o caminho do socialismo ao estilo chinês (...) conta com o pleno apoio de todo o povo chinês e é amplamente reconhecido pela comunidade internacional".