China confirma que alcançou acordo comercial com os Estados Unidos

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e presidente da China, Xi Jinping, se cumprimentaram em reunião do G20 em 2019, no Japão.

A China anunciou nesta sexta-feira (27) que confirmou os "detalhes" de um acordo comercial com os Estados Unidos . No comunicado, o país afirmou que Washington deve suspender uma série de "medidas restritivas", enquanto Pequim deve "revisar e aprovar" produtos submetidos a controles de exportação.

— Após as conversas de Londres, as equipes das duas partes prosseguiram com uma comunicação estreita — declarou o porta-voz do Ministério do Comércio.