China cobra retirada de 'medidas negativas' dos EUA e adverte sobre riscos envolvendo Taiwan

A China instou os Estados Unidos a "avaliar de forma objetiva os avanços alcançados" nas relações bilaterais e a remover "as medidas negativas impostas à China", durante ligação telefônica entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o líder americano, Donald Trump, nesta quinta-feira (5). Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, Pequim vem implementando "com seriedade" os termos do recente acordo comercial firmado em Genebra, e espera reciprocidade por parte de Washington.