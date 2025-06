China amplia política de trânsito sem visto de 10 dias para 55 países

A Administração Nacional de Imigração da China (NIA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (12) a ampliação de sua política de trânsito sem visto por 240 horas, o equivalente a dez dias, incluindo agora a Indonésia entre os países elegíveis. Com a decisão, o total de nações contempladas pela medida chega a 55.

Segundo o comunicado oficial do órgão do governo chinês, a política permite que cidadãos desses países, que incluem Brasil, EUA e Reino Unido, por exemplo, entrem na China "portando documentos internacionais de viagem válidos e passagens interlineares com datas e assentos confirmados para um terceiro país ou região". A entrada pode ser feita por qualquer um dos "60 portos abertos em 24 províncias", incluindo cidades como Pequim e Xangai.