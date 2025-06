Chefe da OTAN elogia Trump por fazer Europa "pagar em grande escala" por defesa

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, elogiou o presidente americano, Donald Trump, por fazer a Europa "pagar de uma maneira GRANDE", enquanto os líderes se reuniam na Holanda nesta terça-feira, 24, para uma cúpula histórica que pode uni-los em torno de uma nova promessa de gastos com defesa ou ampliar as divisões entre os 32 países membros.