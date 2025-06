Chanceler iraniano visita Moscou para consultas de 'gran importância'

O chefe da diplomacia iraniana destacou nesta segunda-feira (23) que chegou a Moscou com o plano de fazer consultas de "grande importância" e se reunir com o presidente russo Vladimir Putin, após os ataques americanos contra instalações nucleares da República Islâmica.

"Nesta nova situação perigosa (...) nossas consultas com a Rússia certamente podem ser de grande importância", declarou Abbas Araqchi em Moscou à televisão iraniana, segundo as agências de notícias russas.

Araqchi, que anunciou em Istambul que viajaria à capital russa para se reunir com Putin nesta segunda-feira, chegou a Moscou na noite de domingo "para consultas com o presidente (russo) e outros funcionários oficiais", destacou a agência oficial iraniana Irna.

As conversas abordarão a "situação regional e internacional após a agressão militar dos Estados Unidos e do regime sionista contra o Irã", segundo a mesma fonte.

A Rússia condenou com veemência no domingo os ataques americanos contra instalações nucleares no Irã, denunciando bombardeios "irresponsáveis" contra seu principal aliado no Oriente Médio.