Caso Madeleine McCann: suspeito pode sair mais cedo da prisão após doadora pagar multa

O pagamento antecipa sua possível data de libertação para 17 de setembro, informou um porta-voz do Ministério Público à Associated Press por e-mail.

Brueckner não foi indiciado no caso McCann, no qual está sendo investigado por suspeita de assassinato. Ele passou muitos anos em Portugal, incluindo na Praia da Luz, Algarve, na época do desaparecimento de Madeleine. Ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento dela.