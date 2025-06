Casa de Brad Pitt é assaltada em Los Angeles, segundo imprensa

Segundo a NBC e a CNN, citando fontes policiais, três pessoas entraram na casa do ator.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse à NBC News que o roubo ocorreu em uma residência no bairro de Los Feliz por volta das 22h30 locais (2h30 em Brasília), sem confirmar oficialmente que se tratava da casa do ator.